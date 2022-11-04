Karaman Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yaptığı düzenlemeyle bulvarı bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.

Karaman Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yaptığı düzenlemeyle bulvarı bambaşka bir görünüme kavuşturuyor.

Park, asfalt, kaldırım, kavşak, yol yapım ve altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Karaman Belediyesi, yürüttüğü faaliyetlerde kent estetiğine de özen gösteriyor. Bu çerçevede Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda sürdürülen çalışmalarda, deforme olan eski asfalt ve kaldırımlar yenilenirken, bulvardaki trafik akışını rahatlatmak için orta refüj ve kavşaklar yapıldı. Yola ayrıca, ışıklı dekoratif desenlerden oluşan modern tarzda aydınlatma direkleri dikildi. Yol ve aydınlatma çalışmalarının devam ettiği bulvar, orta refüjde yapılacak olan peyzaj düzenlemelerinin ardından baştan sona yenilenmiş olacak.