Karaman Belediyesi, Hisar Mahallesinde bulunan Yaşar Bilgin Parkını baştan sona yeniliyor.

Karaman Belediyesi, Hisar Mahallesinde bulunan Yaşar Bilgin Parkını baştan sona yeniliyor.

Belediye ekipleri, Karaman genelinde deforme olmuş park ve yeşil alanlarda detaylı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, Hisar Mahallesi Emekseven Camisi arka tarafında kalan çıkmaz yolu yeniden düzenleyerek daha kullanışlı bir otoparka kavuşturuyor. 300 metre uzunluğundaki deforme olmuş bu yol parke taşı ile kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Mahalle sakinlerinin ve cami cemaatinin özellikle kış şartlarında zorlanarak kullandığı bu yol çalışmalar tamamlandığında daha cazip ve kullanıma uygun hale getirilmiş olacak. Yenileme başlatılan Yaşar Bilgin Parkı’nda ise, çocuk oyun gruplarının, spor aletlerinin, oturma gruplarının, piknik masaları ve yürüyüş yollarının yapım çalışmaları devam ediyor. Dekoratif aydınlatma direkleri ile aydınlatılacak olan parkın sulama sistemi ise otomatik sulama sistemi ile yapılacak.