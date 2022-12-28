Karaman’da ayağı kırık halde bulunan sahipsiz köpek Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Karaman’da ayağı kırık halde bulunan sahipsiz köpek Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Medreselik köyünde ayağı kırık sahipsiz köpek olduğunun bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese sevk edilen ekipler, sahipsiz ve yaralı köpeği HAYDİ aracına alarak tedavisi yapılmak üzere Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.