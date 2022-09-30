Karaman’da vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra jandarmaya teslim edilen yaralı Pelikan kuşu, tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Karaman’da vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra jandarmaya teslim edilen yaralı Pelikan kuşu, tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Yeşildere köyünde vatandaşların yaralı Pelikan kuşu bulduklarının bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşlardan teslim aldıkları yaralı Pelikan kuşunu tedavisinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine götürdü. Pelikan kuşunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.