Karaman’da vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra jandarmaya teslim edilen yaralı Kızıl Şahin, tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı köyünde vatandaşların arazide yaralı Kızıl Şahin, bulduklarının bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşlardan teslim aldıkları yaralı Şahin’i tedavisinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine götürdü. Kızıl Şahin’in tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.