Karaman’da, kış mevsimi olmasına rağmen yağış oranlarının geçtiğimiz yıla göre yok denecek kadar az olması çiftçileri kara kara düşündürüyor.

Karaman’da, kış mevsimi olmasına rağmen yağış oranlarının geçtiğimiz yıla göre yok denecek kadar az olması çiftçileri kara kara düşündürüyor.

Yaklaşık 1 milyon dekar alanda sulu tarımın yapıldığı kentte yağış oranlarının geçtiğimiz yıla göre çok düşük olması kıraç arazilerde üretim yapan çiftçileri düşündürüyor. Karaman’da, 2021 yılının Kasım-Aralık ayında metrekareye 260 kilogram yağış düşerken, 2022 yılının aynı döneminde ise şuana kadar metrekareye 29 kilogram yağış düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle kıraç alanlarda ekim yapan çiftçilerin arazilerinin çoğunda tohumların bozulduğu gözlemlendi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, tarımsal sulamada kullanılan İbrala Barajı ile Aralık ayının son günlerinde kuyudan yağmurlama sulama yapan çiftçi İbrahim Okyay’nın tarlasında incelemelerde bulundu. Karaman’da kış mevsiminde yazdan kalma günlerin yaşandığını vurgulayan Bayram, “Bildiğiniz gibi Aralık ayının sonuna yeni yıla yaklaşıyoruz ve kara kış kapıda dediğimiz günlerde yazdan kalma günler yaşıyoruz, bu da kuraklığın göstergesi” dedi.

Karaman Ovasında çiftçilerimizi zor günler bekliyor

Yağışların 2022 yılında azalması nedeniyle yaşanan kuraklığın Karaman tarımını büyük ölçüde etkilediğini ifade eden Bayram, “Geçen yılın Kasım-Aralık aylarında yağış miktarlarımıza baktığımızda yaklaşık metrekareye 260 kilogram yağış olmuş. Bugün itibariyle Karaman genelinde aldığımız verilere göre şu anda Kasım-Aralık aylarının sonlarına girdiğimiz bu günlerde toplamda metrekareye 29 kilogram yağış düşmüş. Bunu da geçen yılla kıyasladığımızda ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklık ister istemez Karaman tarımını etkiliyor. Karaman’da yaklaşık 1 milyon dekar alanda sulu tarım yapılıyor. Bu sulu tarımın dere kuyularıyla yapılanları var. Maalesef barajlarımızda su seviyesinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Su girişleri yok bu da endişelendirici. Kıraç arazilere ekim yapan üreticilerimizin çoğunun yağmur yağmadığından tohumlarının bozulma aşamasına geldiğini görüyoruz. Tabii zor bir yıl çiftçimizi bekliyor. Geçen yıl bereketli bir kış geçirmiştik. Bu yıl da maalesef aksine kış olmadan yıl sonuna geldik. Önümüzde bir Ocak ve Şubat ayı kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışların olmasını bekliyoruz. Çünkü çiftçimizin suya çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Yeraltı sularımızın çekilmesi, barajlarımızın dolmaması ve kıraç arazilere ekim yapan üreticilerimizin ciddi bir şekilde ürün kayıplarına neden olacağını düşünüyoruz. Karaman her ne kadar da sanayi şehri gibi görünse de yüzde 85’i tarımla geçiniyor, suya çok ihtiyacımız var. Çiftçimizi su çalıştırır fakat suyla ilgili bir türlü Karaman’da istediğimiz şekilde projelerimiz hayata geçmedi. Karaman Ziraat Odası olarak bunları yakinen takip ediyoruz. Burada özellikle elimizdeki mevcut barajların kapalı devre sulama sistemi gibi Gödet Barajı yine Konya Ovası ve Karaman’ın kurtuluşu olarak gördüğümüz KOP sulaması, Karadağ sulama projeleri bunların biran evvel tamamlanması gerekiyor. Çünkü Türkiye’yi besleyen ova Konya olsun, Karaman olsun buralar. Suya ciddi manada ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde yılbaşından sonra da bizler Ziraat Odası olaraktan siyasilerimizle, bürokratlarımızla, valimizle Karaman’ın su projelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Aralık ayı kara kış diyoruz. Kara kışta maalesef çiftçilerimiz yeraltı sularını şimdiden kullanmaya başladı. Çünkü kullanmak zorundalar, ürünlerini düzeltmeleri gerekiyor, sulamaları gerekiyor. Yani şuanda Karaman’da şu mevsimde, kara kışta yeraltı dere kuyularımız çalışıyorsa durumun vahametini buradan özetleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Buğday ektiği tarlasını yeraltı suyundan sulayan çiftçi İbrahim Okyay ise “Yağış olmadı yeraltı sularımız da kalmadı. Barajın arıtmasından gelen suyla işimizi görmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. 200-300 metre gidiyoruz bazı yerlerde su bulamıyoruz. Yeraltı sularımız tamamen çekildi” dedi.