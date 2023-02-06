Karaman Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Karaman Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Belediyenin yardım çağrısı üzerine vatandaşlar depremzedelere yardım edebilmek için adeta Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın etti. 7’den 70’e tüm vatandaşlar yapacakları yardımlarla birlikte meydana koştu. Vatandaşlar getirdikleri yardım malzemelerini verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yardım malzemeleri görevliler tarafından elden ele taşınarak meydanda hazır bekleyen tırlara yüklendi. İlk etapta 3 tıra yüklenen battaniye, ısıtıcı, su ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri vakit kaybetmeden deprem bölgelerine gönderildi.