Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Karaman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 16 adrese şafak operasyonu düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, H.E, R.C, M.G, M.T, M.F.A, M.U, O.A, M.A. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Şüphelilerden H.D’ye ev hapsi verilirken, M.U. ve H.D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.