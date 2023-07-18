Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si kadın 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin il dışından kente uyuşturucu getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, takibe aldıkları Ö.H.P., A.B., E.A. ve H.Y. isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 99,05 gram metamfetamin, 0,75 gram bonzai, 1,40 gram esrar ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Y. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.