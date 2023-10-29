Karaman’da üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan ve gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Ö.Y. ve B.Y. isimli kişileri gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.