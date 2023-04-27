Karaman’da, satmak için Antalya’dan getirdiği uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.D. isimli şahsın Antalya’dan Karaman’a uyuşturucu getirip satacağı yönünde bilgiye ulaşması üzerine çalışma başlattı. Şahsı takibe alan ekipler, H.D’yi Karaman’a gelir gelmez yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 15.65 gram metamfetamin, 26 adet sentetik hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.