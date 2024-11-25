Karaman’da üreticilere badem, zeytin ve Antep fıstığından oluşan 45 bin adet fidan düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl Özel İdaresinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile kurum müdürleri ve fidan alacak üreticiler katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, fidanların yüzde 25 vatandaşın yüzde 75’ini de İl Özel İdaresi katkısı ile temin edildiğini belirterek, fidanların sayıları ve türleri hakkında bilgiler verdi. Vali Mehmet Fatih Çiçekli de, dağıtılan fidanların hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından üreticilere badem, zeytin ve Antep fıstığından oluşan 45 bin adet fidan teslim edildi.