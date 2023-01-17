Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) afet ve acil durumlarda daha etkin müdahale edebilmesi için İnsansız Hava Aracı (İHA) timi kuruldu.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) afet ve acil durumlarda daha etkin müdahale edebilmesi için İnsansız Hava Aracı (İHA) timi kuruldu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini ziyaret eden Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, "Alınan eğitim ile birlikte başta ilimiz olmak üzere afet ve olağandışı durumlarda yaralı veya hastanın hızlı bulunması, arama-kurtarma ve kayıp vakalarda havadan tarama, acil sağlık müdahalesinin hızlı başlatılması, yaralıya ulaşım sırasında havadan görüntüleme ile birlikte ne gibi tıbbi müdahale ya da ekipman desteğine ihtiyaç olduğu durumlarda uzaktan görüntüleme sayesinde tahmin edilebilecek, yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde de havadan tarama yapılarak ekiplerin koordinasyonu hızlı sağlanacak ve bu kritik zaman diliminde hızlı reaksiyon gösterilecektir. Bundan dolayıdır ki her bir dakikanın acil sağlık hizmetleri konusunda kişiye yapılan müdahalenin insan hayatındaki etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple ilimizdeki mevcut UMKE personellerinden oluşan bir UMKE İnsansız Hava Aracı Timi oluşturularak kurumumuzun etkin müdahale kapasitesi daha da geliştirilmiş olacaktır" dedi.

Dr. Adnan Kurşun konuşmasının devamında ise, "Vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz acil sağlık hizmetimizin daha da ileriye taşınması ve geliştirilmesi bizleri mutlu etmektedir. Bu vesileyle projemizi değerlendiren, ilgilenen ve destekleyen MEVKA yöneticilerimize ve personellerine, eğitimde büyük katkısı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine (KONSEM), bu işe gönül vermiş tüm UMKE personelimize teşekkür ederim" diye konuştu.