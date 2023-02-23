2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulaması Karaman’da başladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulaması Karaman’da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması" çerçevesinde Karaman’da anaokulları, yatılı ve taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek verilmeye başlandı. Çerçevesi genişletilen ücretsiz yemek uygulamasıyla bu dönem Karaman’da 13 bin 462 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ederek ücretsiz yemek uygulaması hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karaman’a gelen Hatuniye, Piri Reis ve Karamanoğlu Mehmetbey GSB Yurtları ile il genelinde kalan bin 300 depremzede öğrencinin yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle ders başı yaptığını ve ücretsiz yemek uygulamasından faydalandığını ifade eden Çalışkan, uygulama çerçevesinde okul mutfağında yemek hazırlama imkanı olan anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için okullara gerekli desteğin verildiğinin altını çizdi.

Çalışkan, “Bakanlığımız tarafından çerçevesi genişletilen okul öncesine ücretsiz yemek uygulaması başladı. Okulların açılmasıyla başlayan uygulamada özel olarak hazırlanan menüler öğrencilerle buluştu. Kendi mutfağında yemek hazırlaması mümkün olmayan okullarımızın beslenme hizmetini öğretmenevimiz aracılığıyla sağlıyoruz. Bakanlığımızın sağladığı imkânlarla parasız yatılı, taşıma çerçevesindeki öğrencilerimiz ve anaokulu ile anasınıfı öğrencilerinin tamamı, özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu öğrencilerimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bu dönem itibariyle ilimiz genelinde 13 bin 462 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.