Karaman’da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyretmekte olan S.G. (27) yönetimindeki 70 ABH 836 plakalı otomobil ile A.A. (36) idaresindeki 16 BA 490 plakalı otomobil ve Y.B. kontrolündeki 42 N 9353 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına savruldu. Kazada 42 N 9353 plakalı otomobilin sürücüsü Y.B. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu B.B. ve 70 ABH 836 plakalı otomobilin sürücüsü S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.