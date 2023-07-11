Karaman’ın en eski parklarından biri olan Türk Dili Parkı, yapılan yeni düzenlemeyle baştan sona yenilendi.

Kent genelindeki parklarda modernizasyon çalışmalarını sürdüren Karaman Belediyesi, şehre, yeşili bol, içinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, yeni kent mobilyaları ve spor alanları dolu olan parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede kentin en merkezi ve eski parklarından biri olan Türk Dili Parkı belediye ekipleri tarafından baştan sona revize edildi. Parkta, yürüyüş yolları parke taşla yenilendi, otomatik sulama sistemi döşendi, yeşil alan yeniden düzenlendi, dekoratif aydınlatma direkleri dikildi, oturma grupları monte edildi, yeni çocuk oyun alanı oluşturuldu ve spor aletleri yerleştirildi. Türk Dili Parkı, çocuk oyun grubunun olduğu alana yapılacak kauçuk kaplama ile tamamlanmış olacak.