Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türk Dil Kupası Judo Şampiyonası 20 ilden 825 sporcunun katılımıyla başladı.

Merkez Spor Salonu’nda açılış seremonisi ile başlayan müsabakaların ilk gününde süper minikler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Katılımın yoğun olduğu müsabakalarda minik judocuların performansı sporseverlerden tam not aldı. İlk gün yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, judo il temsilcisi Ahmet Ömre Türe, antrenör ve hakemler tarafından verildi.

Süper minikler, minikler ve yıldızlar kategorilerinde devam edecek olan şampiyonanın 3 gün devam edeceği bildirildi.