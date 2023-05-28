Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin önce yol kenarındaki taş yığınına sonrada bahçe içinde park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Karaman-Mersi Karayolu üzerinde bulunan Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BYH 719 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş yığınına çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra bahçe içerisinde park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.