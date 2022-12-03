Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin (KMÜ) yürütücülüğünü yaptığı “Karaman Taşkale Halılarına KOP Desteği Projesi” Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin (KMÜ) yürütücülüğünü yaptığı “Karaman Taşkale Halılarına KOP Desteği Projesi” Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Karaman Valiliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan “Karaman Taşkale Halılarına KOP Desteği Projesi” KOP İdaresi tarafından kabul edildi. Yürütücülüğünü KMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Konuk’un yapacağı proje, 435 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek kentin önemli bir değeri olan coğrafi işaret tescilli Taşkale halılarının bu proje ile turizmin öncü mirasları arasında yer alması ve Karaman’ın tanıtımı noktasında daha etkili kullanılması amaçlanıyor. Taşkale Halısı, dünyada ters ilmekle dokunan tek halı olma özelliği ile ön plana çıkıyor. KMÜ’nün paydaş olduğu proje ile ayrıca kadın girişimcilere de destek olunarak bu alanda kadın istihdamının daha da artırılması planlanıyor. Taşkale halılarının ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması, kültürel ve ticari platformlarda varlık göstermesi de proje çerçevesindeki hedefler arasında bulunuyor.

Tarım, hayvancılık ve dokumacılık faaliyetleri ile Taşkale’nin Karaman’ın en nadide yörelerinden biri olduğunu ifade eden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Taşkale’nin coğrafi işaret tescili alan halısının daha geniş kitleler tarafından tanınıp bilinmesi ve bu kültürel değerin gelecek nesillere aktarılması açısından paydaşlarımızla birlikte hazırlanan proje büyük önem taşıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.