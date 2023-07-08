Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yapımı tamamlanan ve yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacak olan Şehit Ahmet Sarı Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç ile birlikte Gevher Hatun Mahallesinde yapımı tamamlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında kapılarını öğretmen ve öğrencilere açacak olan 24 derslikli Şehit Ahmet Sarı Ortaokulunu ziyaret ederek okulun son durumuna ilişkin Okul Müdürü Ramazan Garip’ten bilgiler aldı. Okulun sınıflarını, konferans salonunu ve idari birimlerini inceleyen İl Çalışkan, Karaman’da Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu ile okullarda hayata geçecek olan yeni bir uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, tam gün eğitim modelinin bu yıl ilkokullarda örnek uygulamalarının ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında Şehit Ahmet Sarı Ortaokulunda da başlayacağını ifade ederek tam gün eğitim ile çalışan anne ve babalar için çok büyük avantaj ve kolaylık sağlanacağını ifade etti. Çalışkan, “Çalışan anne babalar, okul saatleri sonrasında çocuklarının zaman geçirmesi konusunda zorluklar yaşıyor. İstiyoruz ki çocuklarımız gönül rahatlığı ile bu süreyi okullarda değerlendirsinler. Bu okulumuz ile öğrencimiz yemeğini okulda yiyebilecek, örgün eğitim alınan derslerin ardından sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği etkinliklerle öğrenciler mesai bitimine kadar okulda vakit geçirebilecekler. Hem öğrencilerimiz için hem de veliler için okulda geçirilen bu ekstra vakitler çok yönlü gelişime de katkı sağlamış olacak. Öğrencilerimiz böylelikle arkadaşlarıyla birlikte hayata dönük kazanımlar elde ederken geleneksel oyunlar, ata sporları ve akıl oyunları gibi aktivitelerle verimli vakit geçirmiş olacaklar. Tabi bu etkinlik yapılırken okul sonrası mesai saatlerinde çocuğu ile ilgili kaygı yaşayan ebeveynlere çözüm noktasında destek sağlayacağız” diye konuştu.