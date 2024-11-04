Karaman’da beton dubaya çarptıktan sonra takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ü. (77) yönetimindeki 42 ASU 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki beton dubaya çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ters dönen otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan cadde aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.