Karaman’da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İmaret Mahallesi 130. Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Ali Derman yolda yürürken motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Derman, olayda vücuduna isabet 5 kurşunla yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Derman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.