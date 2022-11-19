Karaman’da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman’da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde İmaret Mahallesi 130. Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Ali Derman, yolda yürürken motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Derman’ın vücuduna 5 kurşun isabet ederken, saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Derman, olayın yaşandığı gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Derman’ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Derman için bugün öğlen Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Derman’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Derman’ın cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki Şehir Mezarlığında dualarla defnedildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.