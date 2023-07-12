Karaman’da silah ticareti yapmaktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, silah ticareti yaptığı ileri sürülen E.S., M.B.C. ve S.E. isimli kişiler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 7 adet tabanca, 4 adet otomatik av tüfeği ve 4 adet ectasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; M.B.C. adli kontrol şartı ile, S.E. de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.