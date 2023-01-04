Karaman’da örgütlü olarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen ‘Sidamara’ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Karaman’da örgütlü olarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen ‘Sidamara’ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte tarihi ören yerleri ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu bölgelerde izinsiz kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Sabahın ilk ışıkları ile haklarında gözaltı kararı alınan 19 kişi için 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 80 jandarma personelinin katıldığı şafak operasyonunda 19 kişiden 18’i evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alına şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldüler. Ekipler adresinde bulunamayan 1 kişiyi yakalamak içinse çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 638 adet sikke, 102 adet değişik ebatlarda objeler ile 33 adet dedektör, 6 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 51 adet tabanca mermisi, 20 adet bıçak ve 13 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.