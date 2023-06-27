Karaman’da Kurban Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan şehitliklerde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına su dökerek karanfil bıraktıktan sonra şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay, kurum müdürleri, şehit aileleri, siyasi parti il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.