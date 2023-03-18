Karaman’da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler saat 10.00’da Cumhuriyet Parkında, çelenklerin koyulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri Karaman Şehit Aileleri ile Gaziler Derneğini ziyaret etti, ardından şehir mezarlığında bulunan şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Karaman Belediyesi Başkan Vekili Ekrem Tokay, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Karaman Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayat ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an’ı Kerim ve duanın ardından Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinlikleri Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla sona erdi.