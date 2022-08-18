Karaman Belediyesi, farklı mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Belediyesi, farklı mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Belediyesi, vatandaşların hak ettiği kalitede hizmeti verebilmek için var gücüyle çalışıyor. Yaz mevsimi boyunca birçok bölgede kavşak, kaldırım, yol yapım ve asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı oldu. Üniversite Mahallesindeki çift yönlü yolun yeni stadyum önünden 3. TOKİ’lere kadar olan bölümde çalışma başlatan ekipler, deforme olan soğuk asfaltı kaldırıp yerine sıcak asfalt sermeye başladı. Daha önce bir kısmı sıcak asfalt olan bulvar, çalışmalar tamamlandığında baştan sona sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Öte yandan, bir süre önce başlatılan yürüyüş ve bisiklet yollarındaki çalışmalar da aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, Şehit Fethi Sekin Bulvarı’nda bisiklet ve yürüyüş yolu çalışması devam ederken, Yunuskent Mahallesi’ndeki yürüyüş yolunda eski kauçuk zemin sökülerek dökme kauçukla kaplandı. Sümer Mahallesi’nde Kılbasan yoluna yapılan yürüyüş yolunun ise kauçuk kaplaması tamamlandı.