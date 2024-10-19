Karaman’da bir elma bahçesinde yetişen çift renkli elma görenleri şaşırtıyor.

Karaman’da merkeze bağlı Kızık köyünde elma üreticisi Ahmet Baş’ın bahçesinde yetişen çift renkli elma, görenleri hayrete düşürüyor. Elma, yalnızca görünümüyle değil, her iki bölümündeki tadın da farklı olmasıyla dikkat çekiyor.

“Elmacılık bizde dededen gelme bir meslek”

Çift renkli elma hakkında bilgi veren bahçe sahibi Ahmet Baş, “Dünyanın en kaliteli elmalarının üretildiği yerlerden biri olan Karaman’da 13 yıldır elma üretimi yapıyorum. Aslında elmacılık bizde dededen gelme bir meslek, çünkü dedemin de elma bahçesi vardı. Yani yıllardır çocukluğumuzdan beri elmayla iç içeyiz. Çift renkli elmamızı ilk olarak geçen yıl tespit ettik. Elma sezonunda, işçi sayımız bayağı yüksek. İşçilerimiz birkaç ağaçta bu çift renkli elmadan görmüş ve özellikle genç olan işçilerimiz, birazını yemiş, birazını da götürmüşler. Bana sadece resmi kalmıştı. Bu yıl tekrar aynı ağaçlarda bu elmanın tekrar olduğunu duydum. Baktım ki aynı şekilde, aynı ağaçlarda bu çift renkli elmalar var. Yine işçi arkadaşlarımız tabii ki birer ikişer tane, nasiplerini aldılar ama sağ olsunlar bir tane de bana bırakmışlar. Bu kesinlikle kağıtla ya da yapışkan bantla yapılan bir şey değildir. Ağaçların bir şekilde mutasyona uğraması sonucu ve böyle iki renkli bir elma meydana gelmiş. Burada kesinlikle herhangi bir insan eli değerek yapılan bir şey yok. Geçen yıl da aynı şekilde olduğu için bu yıl iyice araştırıp hem laboratuvar ortamında hem de doğal yollarla aşılama yoluyla meyvemizi çoğaltmayı ve patentini almayı düşünüyoruz. Çünkü başka ülkelerde böyle bir meyve ya da farklı bir meyve olduğunda hemen insanlar bunun patentini alıp buna bir isim, bir marka koyuyorlar ve dünya pazarına sunuyorlar. Ben de hem Türkiye ekonomisi açısından hem de kendi öz sermayemizin daha geliştirilmesi açısından bu elmayla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, çoğaltmak istiyorum. Bence hoş bir ürün” dedi.

"Hem iki rengi, hem de iki farklı tadı var"

Elmanın iki farklı tadı olduğunu söyleyen Baş, “Bir de elmamızın çok değişik bir özelliği daha var. Bir tarafı kırmızı bir tarafı ise sarı bir elma. Tadı da farklı. Kırmızı taraftaki tat biraz daha tatlı, bu sarı taraftaki tat ise ondan biraz farklı, hafif mayhoş gibi. Bu elmada hem iki renk var, hem de sağında solunda belli oranda tat farkı var. Bu da çok özel bir şey ve bizim için çok enteresan oldu" diye konuştu.

"Sosyal medyada görenler şaşırıyor"

Çift renkli elmayı görenlerin şaşırdığını söyleyen Ahmet Baş, “Bahçemizde çalışan personelimiz, benden bile önce görür görmez bu elmayı birçok sosyal medya platformunda paylaşmışlar. Ben de tabii ki paylaştım. Herkes çok şaşırdı, böyle bir elma nasıl olmuş diye. Aynı zamanda birkaç büyük işletmeye ve hatta bir profesör hocamıza da danıştım bu konuyu. Kendisi elmayla ilgili çalışmalar yapıyor ve aynı zamanda elma üreticisi. Böyle bir elmanın kesinlikle değerlendirilmesi ve üretiminin artırılması konusunda hemfikir olduk. Bence çok hoş bir şey. Tabii ki bu Allah vergisi, doğal bir şey; kesinlikle biz buna bir müdahale etmedik. Bunun da doğal yollarla çoğaltılmasını canı gönülden istiyorum ve başaracağımıza da ümidim var. Bu elmanın fidanını çoğaltacağız, üreteceğiz. Dediğim gibi, ülke ekonomisine katkı sağlarız diye düşünüyorum” dedi.