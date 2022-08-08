Konya’da 2 kuyumcuya sahte altın sattıktan sonra Karaman’a gittikleri tespit edilen 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuya altınları göstererek satmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Konya’da 2 kuyumcuya sahte altın sattıktan sonra Karaman’a gittikleri tespit edilen 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuya altınları göstererek satmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da 2 şüphelinin girdikleri 2 kuyumcuya altın sattığının anlaşılması üzerine polise haber verildi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin bindikleri 27 plakalı araçla Karaman istikametine gittikleri belirlendi. Konya polisinin bilgi vermesi üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) aracın kent merkezine girişinin bulunduğunu ve halen kentte olduğunu tespit etti.

“Karaman polisi 2 şüpheli kıskıvrak yakaladı”

Harekete geçen sivil ekipler Tahsin Ünal Mahallesindeki Kuyumcular Çarşısında 2 şüpheliyi aramaya başladı. Şahısların ellerindeki sahte altınları satmak için kuyumcuları dolaştığını öğrenen ekipler, çarşının etrafını adeta ablukaya aldı. Girdikleri kuyumculardan şahısların eşkallerini belirleyen ekipler, zanlıları kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şahıslara ait otomobili de Kuyumcular Çarşısına 200 metre uzaklıktaki 2. İstasyon Caddesi girişinde park halinde buldu.

“Otomobilde yapılan aramada 6 adet sahte ata lirası bulundu”

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, otomobilde arama yapılmak için otoparka çekildi. Otomobilde yapılan aramada 6 adet sahte Ata Lirası bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Aydın K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Konya’da girdikleri 5 kuyumcudan 2’sine sahte altınları bir kısmını sattıkları Karaman’da ise satamadan yakalandıkları öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin bozdurmak istedikleri sahte altınları bozdurmak için gösterdiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.