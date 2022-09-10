Karaman’dan sel felaketi yaşayan Pakistan’a iki tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Karaman’dan sel felaketi yaşayan Pakistan’a iki tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına ulaştırılmak üzere Karaman Valiliği koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş adamları ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplanan iki tır dolusu gıda ve temizlik malzemesi dualarla Karaman’dan uğurlandı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan duanın ardından bir konuşma yapan Vali Tuncay Akkoyun, "Kardeş ülke Pakistan’da büyük bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan bu sel felaketinden dolayı, ülkenin neredeyse 3’te 2‘si sular altında kaldı. Bin 200’ün üzerinde insan hayatını kaybetti. 30 Milyondan fazla insanda maalesef bu sel felaketinden etkilendi. Tabii bizim buna duyarsız kalmamız mümkün değil. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız, büyük bir devletiz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum coğrafyalarda veya afet yaşanan bir coğrafyada bizim geçmişte olduğu gibi bugünde duyarsız kalmamız mümkün değil. İçişleri Bakanlığımızın ve AFAD’ın himayesinde tüm yurt çapında organize edilen bu yardım kampanyasında bizlerde Karaman’dan bin gıda kolisi ve 400 hijyen kolisi ile inşallah katılıyoruz. Ülkemizin güçlü olması gerekiyor. Ülkemizin İslam Coğrafyası için ne kadar önemli ne kadar gerekli olduğunu bu afetlerde ve yaşanan sıkıntılarda bir kez daha görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. İslam coğrafyasının neresinde sıkıntı yaşanırsa mazlumun yanında, mağdurun yanında ve ihtiyaç sahibinin yanındadır. Bugünde bunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bu yardım kolileri Valiliğimiz ve AFAD’ın koordinesinde hazırlanan bu yardım kolileri Salı günü iyilik treni ile Pakistan’a doğru yola çıkacak. Yolu açık olsun“ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yardım tırları uğurlandı.