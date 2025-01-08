Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki 42 E 5790 plakalı Skoda marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yunus Ş.‘ye (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan gencin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibi kaza sebebiyle oluşan trafik yoğunluğundan dolayı kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.