Karaman’da otomobil ile motosikletin üst geçitte kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.45 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi’ndeki üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş. yönetimindeki 70 AC 486 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 70 BH 510 plakalı motosiklet, iki şeritli olan köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü C.T. ile arkasında yolcu olarak buluna A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan üst geçit otomobil ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.