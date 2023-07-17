Karaman’da bisikletiyle aniden ana yola çıkan çocuk, yolcu otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Urgan Mahallesi 2013. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki S.O., kullandığı bisikletle tali yoldan yokuş aşağı indiği sırada ana yolda seyretmekte olan M.S. idaresindeki belediye ait yolcu otobüsünün altında kaldı. Yaklaşık 20 metre otobüsün altında sürüklenen küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, yapılan ilk tedavisinin ardından kafatasında kırık olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.