Karaman’da kontrolden çıkarak orta refüjde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.R.Ç. (19) idaresindeki 42 BAM 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Mantar dubaların üzerinde asılı kalan otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik aracın çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.