Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen satranç grup müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2022-2023 faaliyet programında yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç Grup Müsabakaları Merkez Spor Salonu’nda başladı. Seremoni ile başlayan grup müsabakalarına 11 ilden toplam 400 sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda, ev sahibi Karaman’ın yanı sıra Ankara, Gaziantep, Kilis, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Adana ve Antalya illerinden gelen okul takımları mücadele edecek. 5 gün boyunca sürecek grup müsabakaları sonunda derece elde eden sporcular Haziran ayı içerisinde Aydın’da düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarına gitmeye hak kazanacak. Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç Grup Müsabakaları 30 Nisan Pazar günü kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak son gün yarışmalarının ardından sona erecek.