Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler okçuluk il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen okul sporları minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler okçuluk il birinciliği müsabakaları 10 okul takımından 78 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Salonu’nda düzenlenen yarışmalar klasik yay ve makaralı kategorilerinde yapıldı. 78 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmalarda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcular Karaman’ı düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise düzenlenen tören ile verildi.