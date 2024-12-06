Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle “Dersimi Seçiyorum Kur’an’ımı Alıyorum” projesi çerçevesinde Karaman’da öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki törende, Kur’an-ı Kerim’in bir yaşam rehberi olduğunu belirtti.

Kur’an-ı Kerim’i okumak kadar anlamanın da büyük önem taşıdığını ifade eden Çalışkan, "Gençlerimizin böyle bir projede yer alarak bu bilinçle hareket etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bu değerli hediyelerin onlara rehberlik etmesini temenni ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz ise, bu anlamlı projeye katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, "Kur’an-ı Kerim, bizler için hem dünya hem de ahiret saadetinin anahtarıdır. Öğrencilerimizin bu bilinçle hareket ederek Kur’an dersini seçmiş olmaları takdire şayandır. Bu projeyle onlara en güzel rehberi sunuyoruz. Rabbim, bu emekleri boşa çıkarmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve mealleri teslim edildi.