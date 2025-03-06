Karaman’da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 70 ACA 870 plakalı Fiat marka otomobil ile Y.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Y.Y. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.