Karaman’da Emir Musa 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Karaman’da Emir Musa 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için bölgeye gönderilen ayni ve maddi yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Karaman İl Müftülüğü tarafından depremzedeler için başlatılan gıda kolisi kampanyası da devam ediyor. Emir Musa 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri de depremzedelere yardımda bulunmak amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını gıda kolisi kampanyasına bağışladılar. Miniklerin göstermiş oldukları örnek davranış ise birçok kişi tarafından takdir edildi.