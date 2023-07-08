Karaman Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencileri savunma sanayi firmalarında yaz stajlarına başladı.

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganıyla özellikle son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği uygulamalarla büyük atılım sağlandığının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman’da Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Anadolu Teknik Programı çerçevesinde sınavla öğrenci alan bölümlerinin değişen dünya şartlarına göre ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim verdiğini ifade etti. Bu çerçevede Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı-Savunma Elektronik Sistemleri Dalı öğrencilerinin Ankara’da staj eğitimlerine başladığını ifade eden Çalışkan, “Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimiz bünyesinde açılan yeni bölümlerle teknolojik gelişmeler doğrultusunda daha da güçleniyor. Tercih sürecinde liselere geçen öğrencilerimiz yetenek ve hayalleri doğrultusunda sınavla öğrenci alan Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme Dalı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Savunma Elektroniği Dalı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ile Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme Dalı ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerini; Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanını tercih edebilirler. Bölümlerin hem yerel de hem de ulusal alanda hatta bazı Avrupa ülkelerinde staj imkanı bulunuyor” diye konuştu.