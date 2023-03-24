Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen "Kardeş Okul" projesi çerçevesinde Karaman’daki mesleki ve teknik liselerin yöneticileri, Kilis’teki mesleki ve teknik liseleri ziyaret etti, okul özelinde belirlenen çalışmalar gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda depremin oluşturduğu sosyal ve psikolojik etkilerin azaltılması ile eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyen durumların ortadan kaldırılması amacıyla bakanlıkça "Kardeş Okul" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Karaman’da bulunan mesleki ve teknik liseler, "Kardeş Okul" olarak Kilis’te belirlenen okul müdürlükleri ile iletişime geçti. Bölgede bulunan öğrenci, öğretmen, veli ve okul personelinin acılarına ortak olarak manevi destek sağlamak için okul özelinde belirlenen çalışmalar gerçekleştirdi. Ziyaretler çerçevesinde Kilis’te bulunan okul müdürleri ile irtibata geçilerek moral ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretlerde ihtiyaçları belirlenen okullara yardımlar yapıldı. Depremden etkilenen öğrenciler ile Karaman’daki öğrenciler arasında gönül köprüsü kurularak sosyal ve kültürel faaliyetler başlatıldı. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde psikososyal destek çerçevesinde de rehberlik öğretmenleri ile çevrim içi toplantılar yapıldı.