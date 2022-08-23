Karaman’da Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şeker ile çölyak hastaları için mor ekmek ve glütensiz ürünler üretecek.

Karaman’da Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şeker ile çölyak hastaları için mor ekmek ve glütensiz ürünler üretecek.

Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı tarafından başvurusu gerçekleştirilen ‘Sağlıklı yaşam için üretim atölyesi projesi’ Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Hazıkları tamamlanan proje ile çölyak hastaları için glütensiz ürünler, şeker hastaları için de mor ekmek üretimi gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı’nın imalathanesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, üretimi gerçekleştirilecek mor ekmek ve glütensiz ürünlere ilişkin Okul Müdürü Bedri Yılmaz’dan bilgiler aldı. MEVKA tarafından desteklenen ‘Sağlıklı yaşam için üretim atölyesi projesi’ için Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerini tebrik eden İl Müdürü Çalışkan mor ekmeğin ve glütensiz ürünlerin imalatının Karaman’da başlayacağını ifade etti.

Çalışkan, “Bildiğiniz gibi şeker ve çölyak hastalığı, günümüz modern toplumlarında en yaygın görülen hastalıklardan. İşte tam bu noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ‘Sağlıklı yaşam için üretim atölyesi projesi’ hayata geçirildi. Proje ile kurulan imalathane sayesinde ilimizde şeker hastalarına mor ekmek ve çölyak hastalarına da glütensiz ürünler üretilecek. Proje çerçevesinde bu alanda eğitim alan öğrencilerimizin istihdamı sağlanacak" dedi.