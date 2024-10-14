Karaman’da düzenlenen bilim şenliğinde lise öğrencilerinin yapay zekayla yaptıkları çizgi film büyük ilgi gördü.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu" adlı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Bilim şenliğinde en çok ilgiyi lise öğrencilerinin yapay zekayla yaptıkları çizgi film çekti. Karaman Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gülsen Metin’in atölye liderliğini yaptığı ’Yapay zeka ile çizgi filmini yap’ projesinde üç lise öğrenci görev aldı.

“Amacımız yapay zekayı çocuklarımızla buluşturmaktı”

Projenin atölye liderliğini yapan Gülsen Metin, “Karaman Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak çalışmaktayım. Öğrencilerime yazılım, robotik, yapay zeka alanında eğitimler vermekteyim. Bu atölyede de lider olarak çalışıyorum. Atölyeyi yapmamızdaki amacımız yapay zekayı çocuklarımızla buluşturmaktı. Bu atölyeye gelen öğrencilerimiz yapay zekanın ne olduğunu, yapay zekanın felsefesini burada öğrenecekler. 7’den 77’ye hitap eden bir atölye kurduk. Buraya gelen bir kişinin yapay zeka okuryazarlığı neydi ve bu atölye sonrası nasıl bir kazanım olduğunu da ölçmüş olacağız“ diye konuştu.

“Günlük işlerimde de yapay zekayı kullanabileceğimi öğrendim"

Projede görev alan Karaman Fen Lisesi’nde, 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Umut Efe Yazıcı ise, “Bu kulüpte olmak, yapay zekanın daha çok kullanım alanı olduğunu fark etmemi ve daha fazla yapay zeka aracını keşfetmemi sağladı. Günlük işlerimde de bu yapay zekaları kullanabileceğimi öğrendim. Bence herkes yapay zekanın günümüzdeki önemini anlamalı ve bu tür yapay zeka araçlarını araştırmaya, öğrenmeye ve kullanmaya gayret etmeli” dedi.