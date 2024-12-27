Karaman’da ‘Atıktan Sanata’ projesi çerçevesinde atık malzemelerden üretilen eserler sergilendi. Karaman Lisesi öğrencileri tarafından, Görsel Sanatlar Öğretmenleri Demet Korkmaz ve Hakan Yerli’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Atıktan Sanata" projesinde hazırlanan eserler, Karaman Gazi Kültür Sanat Merkezi’nde vatandaşla buluştu. Serginin açılışına Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hedefimiz sıfır atık müzesi kurmak

Proje hakkında bilgi veren Karaman Lisesi Müdürü Murat Baysal, “Projemizin sergi kısmı sadece bir parçası, birinci ayağı. Projemiz üç ayaktan oluşuyor. İkinci ayağı da diğer okullara gidip bu yaptıkları materyalleri göstermek ve onlara küçük el becerileri kazandırmak. Sevgi evlerindeki çocuklar, anaokulundaki çocuklar ve ilkokul öğrencileri, projemizin ikinci ayağında yer alıyor. Üçüncü ayağı ise Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı sıfır atık müzesi kurmak. Bunun altyapısını çalıştık, kafamızda bir şeyler oluştu. Bundan sonraki süreçte inşallah bu projeyi bu şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Bu projeyi genişletmeyi düşünüyoruz

Projede görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Demet Korkmaz da, sıfır atık projesi çerçevesinde ’Atıktan Sanata’ projemizi başlattık. Öğrencilerimizle birlikte, okul olarak ’Atıktan Sanata’ projesi için çevreden, etraftan ve okulumuzda bulunan atıklardan malzemeler topladık. Bu malzemelerle neler yapılabileceğini tartıştık ve öğrencilerimizle birlikte farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Güzel sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik açısından bu projeyi genişletmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerse atık eşyaları sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.