Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Kuşaktan Kuşağa Öğrenme” projesi çerçevesinde hazırlanan kuş evleri, huzurevi sakinleriyle birlikte ağaçlara asıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kuşaktan Kuşağa Öğrenme“ projesi çerçevesinde Karaman’da gençlik merkezi gönüllü gençleri, huzurevi sakinleri ve TOKİ Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kuş evleri düzenlenen organizasyonla ağaçlara asıldı. Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri ve gençler, kuş evlerini birlikte ağaçlara yerleştirirken doğa sevgisini ve sosyal dayanışmayı pekiştirdiler. Etkinlik boyunca gençler ve yaşlılar keyifli vakit geçirirken, kuşlara güvenli bir yuva sağlayarak anlamlı bir anıya imza attılar.

Huzurevi sakinleri, gençlerle birlikte böyle bir etkinliğe katılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Kuşlara bir yuva yapmak, onları korumak, doğayı sevmek ve bu sevgiyi gençlerle paylaşmak harikaydı” diyerek duygularını ifade ettiler.

Etkinliğe katılan gençler ise, “Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmek ve onlarla beraber kuş evleri yapmak bize farklı bir bakış açısı kazandırdı. Onların tecrübelerinden çok şey öğrendik” dediler.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu projeyle hem doğaya katkı sunuyoruz hem de kuşaklar arasında bilgi ve sevgi aktarımını sağlıyoruz. Gençlerimizin, büyüklerimizden öğrenmesi gereken çok şey var. Aynı zamanda doğa ve çevre bilinci de bu tür etkinliklerle güçleniyor. Bu anlamlı etkinlik sayesinde gençler ve yaşlılar arasındaki bağlar daha da kuvvetlenirken, doğaya olan sevgi ve saygı da pekiştirildi" dedi.