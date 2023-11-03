Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen “Köy Okullarında Kodlama Bilmeyen Kalmasın” projesi başladı.

Gençlik Merkezi, proje çerçevesinde ilk ziyaretini Lale Köyü Ortaokuluna gerçekleştirdi. Lale Ortaokulunda kodlama atölye çalışmaları yapan Gençlik Merkezi çalışanları proje boyunca toplam 12 köy okulunda bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. “Köy Okullarında Kodlama Bilemeyen Kalmasın” projesini ilk olarak Lale Köyü Ortaokulunda başlattıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle öğrencilerin kodlama becerilerinin geliştirileceğini söyledi. Lale Ortaokulunda 3 şubede atölye çalışmalarının başladığını belirten Bebek, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlik Merkezi bünyesinde başlattığımız proje kapsamında köy okullarındaki gençlerimizi teknolojiyle tanışmalarını ve kodlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk adımımızı Lale Ortaokulunda 4A, 5A ve 6A sınıflarımızda atölyeler çalışmaları yaparak attık. Ayıca bu önemli projede 200 gönüllü gencimiz ve eğitmenlerimiz atölye çalışmalarını sunmaları noktasında desteklenecek. Gönüllü eğitmenlik başvurusunda bulunup uygun görülen adaylara ise eğitimler verilerek proje içerisinde yer alması sağlanacak” dedi.