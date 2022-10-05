Karaman’da çoban köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.

Karaman’da çoban köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyünde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Dudu Berk, boğazından ve kafasından ısırılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadının işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen Dudu Berk’in cenazesi toprağa verilmek üzere Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyüne götürüldü. Dudu Berk için köy camisinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Berk ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından yaşlı kadının cenazesi köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Öte yandan, köylüler tarafından öldürülen çoban köpeğinin leşi kuduz olup olmadığının belirlenebilmesi için Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.