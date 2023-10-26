Karaman’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ)’na yönelik düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik birçok ilde eş zamanlı olarak düzenlediği ’Kıskaç’ operasyonu çerçevesinde Karaman’da da M.Ş. (57), D.N. (26) ve E.Y. (31) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.