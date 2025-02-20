Karaman’da kıraathanede rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir günlüğüne çay ocağını açmak için erken saatlerde kıraathaneye gelen Muharrem Gökgül (40), bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Kıraathaneye gelen vatandaşların Gökgül’ü yerde hareketsiz yatar vaziyette bulması üzerine 112 Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Muharrem Gökgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Gökgül’ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muharrem Gökgül’ün sara hastası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.